زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب طاجيكستان

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بلغت شدته 6.4 درجة ضرب طاجيكستان اليوم الأحد، مضيفا أنه وقع على عمق 16 كيلومترا.

وفي وقت لاحق، عدل المركز قوة الزلزال إلى 5.9 درجة.

وبعد وصول عدد قتلى زلزال ميانمار المدمر إلى 3354 بالإضافة إلى 4850 مصابا و220 مفقودا، حذرت مجموعة من علماء الزلازل الصينيين من احتمال وقوع زلازل مدمرة في الصين والمناطق المحيطة بها، حسبما ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

ووفقا للدراسة، التي أجريت بقيادة المهندس الكبير، تشو هونغ بين، من وكالة الزلازل في بكين، فإن من المحتمل أن تشهد جمهورية الصين الشعبية والمناطق المحيطة بها في السنوات القادمة هزات أرضية قوية مماثلة لتلك التي حدثت مؤخرا في ميانمار.

وقام العلماء بتحليل ما يقرب من 150 عاماً من البيانات الزلزالية – من عام 1879 حتى الوقت الحاضر، لتحديد ست فترات نشطة رئيسية للزلازل.

ويشير فريق تشو هونغ بين إلى أن “المنطقة ربما تدخل الآن المرحلة الأولى من فترة جديدة من النشاط الزلزالي”.