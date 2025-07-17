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زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة ألاسكا

منذ 10 ساعات
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض يوم الأربعاء إن زلزالا شدته ست درجات ضرب شبه جزيرة ألاسكا.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وفي وقت سابق ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة سواحل ولاية ألاسكا، ما استدعى إصدار تحذير من تسونامي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال نحو الساعة 12:37 بالتوقيت المحلي، وحدّدت الهيئة مركزه على بُعد نحو 87 كيلومترا إلى جنوب بلدة ساند بوينت على عمق يبلغ 20.1 كيلومتر.

وإثر الزلزال أصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي لجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.

وألاسكا جزء من حلقة النار النشطة زلزاليا في المحيط الهادئ.

وتعرضت الولاية النائية في مارس 1964 لزلزال بقوة 9.2 درجات، هو الأقوى الذي تمّ تسجيله في أميركا الشمالية.

ودمّر الزلزال مدينة آنكوريدج وأطلق تسونامي اجتاح خليج ألاسكا، والساحل الغربي للولايات المتحدة، وهاواي.

وقضى أكثر من 250 شخصا من جرّاء الزلزال والتسونامي.

    المصدر :
  • رويترز

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