الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

منذ 4 دقائق
زلزال

زلزال

A A A
طباعة المقال

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 6.7 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم يعلن المركز عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو أضرار مادية.

وفي ذات اليوم أكدت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية وقوع زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الثلاثاء، قرب سواحل محافظة فوكوشيما، بدون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى هذه اللحظة .

وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترًا، مشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) عقب الزلزال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طفل فلسطيني يقف بين الخيام بينما يلتجئ فلسطينيون نازحون، فروا من شمال غزة بسبب عملية عسكرية إسرائيلية، إلى وسط قطاع غزة، 6 أكتوبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
الأونروا: قطاع غزة يعيش منذ عامين كابوس الدمار والنزوح والجوع
وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة. رويترز
وزير الدفاع السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية يتفقان على وقف فوري لإطلاق النار
وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030

الأكثر قراءة

مسيرة إسرائيلية
الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
طقس لبنان
تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
مقاتلون من حزب الله
استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"