زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 6.7 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم يعلن المركز عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو أضرار مادية.

وفي ذات اليوم أكدت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية وقوع زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الثلاثاء، قرب سواحل محافظة فوكوشيما، بدون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى هذه اللحظة .

وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترًا، مشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) عقب الزلزال.