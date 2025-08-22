الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال بقوة 7.5 درجة يهز طرف أمريكا الجنوبية ولا تحذير من تسونامي

منذ 4 دقائق
زلزال قوته 5.7 درجة يهز جزيرة سيرام الإندونيسية

زلزال قوته 5.7 درجة يهز جزيرة سيرام الإندونيسية

A A A
طباعة المقال

قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي إنه لا تهديد بحدوث موجات مد عاتية بعد زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية أمس الخميس.

وجاء ذلك في أعقاب تحذير وجيز أصدره المركز للمناطق الساحلية في تشيلي.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في البداية أن الزلزال بلغت قوته ثماني درجات لكنها خفضت درجته لاحقا، وقالت إنه كان على عمق 11 كيلومترا.

ووفقا للهيئة الأمريكية، فإن الزلزال وقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر جنوب شرقي مدينة أوشوايا جنوب الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة.

وحذرت هيئة علوم البحار والمحيطات التابعة للبحرية التشيلية في بيان لها من تسونامي في منطقة القارة القطبية الجنوبية التابعة لها بعد أن وقع الزلزال على بعد 258 كيلومترا شمال غربي قاعدة فراي.

    المزيد من أخبار العالم

    علم اليابان
    ارتفاع الأسهم اليابانية بفضل أسهم البنوك وشركات السيارات
    أسعار النفط (تعبيرية)
    النفط يتجه لإنهاء خسائر دامت أسبوعين مع ضبابية محادثات أوكرانيا
    السودان أنتج 64 طنا من الذهب
    الذهب يستقر مع ترقب خطاب لرئيس المركزي الأمريكي

    الأكثر قراءة

    البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
    هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
    عناصر تابعين لحزب الله
    "غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
    الجبهة الجنوبية
    بعد الغارات المكثفة على الجنوب.. بيان من الجيش الإسرائيلي