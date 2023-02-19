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الزلزال الكبير.. سرقة مساعدات السوريين المنكوبين!

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2023 7:38 صباحًا
آثار الزلزال في سوريا

آثار الزلزال في سوريا

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دفع الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا إلى إرسال كميات كبيرة من المساعدات للمواطنين المتضررين، والتي على ما يبدو أن المطاف انتهى بجزء منها في مستودعات تابعة لفصائل مسلحة.

ووفق تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن بعض الفصائل، استولت على «المساعدات الإغاثية المسروقة من المتضررين في عفرين».

وأكدت الأمم المتحدة، عبور حوالى 143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سوريا منذ 9 شباط عبر معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود مع تركيا. وشملت المساعدات المقدمة من ست وكالات تابعة للأمم المتحدة: خياما ومواد غير غذائية مثل فرش وبطانيات وملابس شتوية وأدوات لفحص الكوليرا، وأدوية أساسية، ومواد غذائية من برنامج الغذاء العالمي، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ونشر مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر عملية تفريغ مساعدات داخل إحدى مستودعات الفصائل المسلحة.

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