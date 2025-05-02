زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يضرب تشيلي والأرجنتين

تسبب زلزال قوي قبالة الساحل في إثارة مخاوف من احتمال وقوع موجات مد بحري ناجمة عن الزلزال (تسونامي) في أقصى جنوب تشيلي والأرجنتين، الجمعة، حيث قامت السلطات بإجلاء السكان من مناطق ساحلية لساعات قبل خفض مستوى التهديد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال ضرب ممر دريك بين الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات.

وقدرت الهيئة الأميركية قوة الزلزال بـ7.4 درجات، وهو أقل قليلا من 7.5 درجات التي أبلغ عنها المركز الوطني للزلازل في تشيلي.

وضرب الزلزال عند الساعة 9.58 بالتوقيت المحلي (12,58 بتوقيت غرينتش)، كما تم تسجيل عدة هزات ارتدادية أقل شدة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

يبعد مركز الزلزال 219 كيلومترا من مدينة أوشوايا في الأرجنتين وعلى مسافة مماثلة من مدينة بويرتو ويليامز في تشيلي.

وإلى ذلك، أمرت السلطات الأرجنتينية سكان بلدة بويرتو ألمانزا النائية في جنوب البلاد بإخلاء المنطقة، الجمعة، بسبب خطر وقوع تسونامي إثر الزلزال.

وقالت حكومة مقاطعة تييرا ديل فويغو على حسابها على منصة إكس: “يُطلب من سكان منطقة بويرتو ألمانزا، الواقعة على بعد حوالي 75 كيلومترا من أوشوايا على الساحل الشرقي لقناة بيغل، إخلاء المنطقة بشكل وقائي والانتقال إلى أرض أعلى وأكثر أمانا”.

ومن جانبها، أصدرت وكالة الطوارئ في تشيلي تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي وأمرت بإخلاء المناطق الساحلية في منطقة ماغالانيس النائية في الجنوب. لكن الوكالة رفعت أمر الإخلاء بعد ساعتين من إصداره.

وقال خوان كارلوس أندرادي، المدير الإقليمي لدائرة الوقاية من الكوارث والاستجابة لها في ماغالانيس، “انتهى الإخلاء الوقائي. بمعنى آخر، عاد الجميع إلى أنشطتهم. ستعمل جميع القطاعات بشكل طبيعي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية على الساحل”.

تقع منطقة ماغالانيس في الطرف الجنوبي لأميركا اللاتينية، وهي ثاني أكبر منطقة في تشيلي ولكنها قليلة السكان.

وهي قريبة من مقاطعة تييرا ديل فويغو في الأرجنتين، حيث تقع أوشوايا، وهي نقطة انطلاق رئيسية للبعثات إلى القارة القطبية الجنوبية. ولم يصدر أمر إخلاء لأوشوايا.

وكتب الرئيس التشيلي، جابريل بوريك، عبر منصة “إكس”: “جميع الموارد متاحة” للاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة.

وتشيلي هي واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، فهي تقع على ملتقى 3 صفائح تكتونية: صفيحة نازكا وصفيحة أميركا الجنوبية والصفيحة القطبية الجنوبية.

عام 1960، دمّر زلزال بقوة 9.5 درجات، هو الأقوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل شدة الزلازل، مدينة فالديفيا الجنوبية، وأسفر عن مقتل 9500 شخص، نقلا عن “فرانس برس”.

وعام 2010، أودى زلزال بقوة 8.8 درجات، تلاه تسونامي، بأكثر من 520 شخصا.