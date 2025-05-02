الجمعة 4 ذو القعدة 1446 ﻫ - 2 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال قبالة الساحل الجنوبي لتشيلي يثير خطر تسونامي

منذ 34 دقيقة
زلزال

زلزال

A A A
طباعة المقال

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 7.4 درجة ضرب اليوم الجمعة، ممر دريك الواقع بين كيب هورن والقارة القطبية الجنوبية على عمق 10 كيلومترات فقط.

ودعت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والتعامل معها في تشيلي إلى إخلاء منطقة ساحلية في ماجايانيس في أقصى جنوب البلاد بسبب خطر وقوع تسونامي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إخلاء هادئا للسكان بينما تدوي صفارات الإنذار في الخلفية. وتوقعت هيئة المسح الهيدروجرافي والمحيطي في تشيلي أن تصل الأمواج إلى قواعد في قارة أنتاركتيكا ومدن في أقصى جنوب تشيلي خلال الساعات المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مليارات الدولارات
مصادر لـ"رويترز": أوروبا ستسلم مليارات الدولارات من أموال روسيا المجمدة لمستثمرين غربيين
علم السعودية
السعودية: ندين بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية بمحيط القصر الرئاسي في دمشق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب: الاقتصاد الأمريكي في "مرحلة انتقالية"

الأكثر قراءة

طقس لبنان
ماذا يحمل المنخفض الجوي القادم من تركيا إلى لبنان؟
العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
تجمع العسكريين المتقاعدين
إقفال الطرق العامة في لبنان صباح غد.. تجمع العسكريين المتقاعدين يصعّد!