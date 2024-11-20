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زوجة سياسي أوغندي معارض تقول إنه خُطف في كينيا

منذ 10 دقائق
الرئيس يوويري موسيفيني

الرئيس يوويري موسيفيني

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قالت زوجة سياسي معارض في أوغندا اليوم الأربعاء، إنه خُطف في كينيا مطلع الأسبوع خلال إطلاق كتاب جديد ونُقل إلى أوغندا وهو حاليا محتجز في سجن عسكري بالعاصمة.

وترشح كيزا بيسيجي أمام الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في أربع انتخابات وخسر فيها كلها. ووذكر شاهد من رويترز في المحكمة أن بيسيجي مثل أمام محكمة عسكرية في كمبالا اليوم الأربعاء ووجهت له السلطات العديد من الاتهامات من بينها الحيازة غير القانونية لأسلحة نارية. ونفى بيسيجي كل الاتهامات.

وقالت ويني بيانيما زوجة السياسي المعارض “أطالب (حكومة) أوغندا بالإفراج عن زوجي الدكتور كيزا بيسيجي من مكان احتجازه فورا”. ولم ترو بيانيما تفاصيل اختطافه ولم ترد بعد على طلب للحصول على مزيد من التعليق.

وقال وزير الإعلام الأوغندي كريس باريومونسي إن بلاده لا تنفذ عمليات اختطاف وإن أي اعتقالات في الخارج تتم بالتعاون مع الدولة المضيفة.

وقال لهيئة البث العامة الأوغندية “بالتالي الاعتقال في كينيا ليس مشكلة. ما نطمئن به البلاد هو أن الحكومة لا تعتقل الأشخاص وتبقيهم دون اتصال بالعالم الخارجي لفترة طويلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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