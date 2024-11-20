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زيادة مخزونات الخام والبنزين الأمريكية وتراجع نواتج التقطير

منذ 5 ساعات
مخزونات النفط الخام

مخزونات النفط الخام

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء: “إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني”.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام ارتفعت 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل خلال الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 138 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 140 ألف برميل خلال الأسبوع.

وقالت إن استهلاك الخام في مصافي التكرير انخفض 281 ألف برميل يوميا، وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.2 بالمئة خلال الأسبوع.

كما قالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 208.9 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 0.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، 0.1 مليون برميل إلى 114.3 مليون برميل مقابل توقعات بتغير طفيف نسبيا.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 237 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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