زيارة استراتيجية: وزير الخارجية المصري يبحث التوترات الإقليمية في تركيا

كشف مصدر دبلوماسي تركي اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية المصري سامح شكري من المتوقع أن يبحث التطورات في الشرق الأوسط والأوضاع في غزة مع نظيره هاكان فيدان خلال زيارة لتركيا خلال أيام.

وأضاف المصدر أن الوزيرين سيقيّمان أيضا أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.