زيارة تاريخية.. الرئيس الصيني يشارك في احتفالات روسيا بهزيمة النازية

قال الكرملين اليوم الأحد إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الفترة من السابع إلى العاشر من مايو أيار، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية.

وأوضح الكرملين في بيان على تطبيق تيليجرام أن شي سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيوقعان عددا من الاتفاقيات.

وأضاف “خلال المحادثات، ستُناقش القضايا الرئيسية المتعلقة بتطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، بالإضافة إلى القضايا الراهنة على الساحتين الدولية والإقليمية”.

وفقد الاتحاد السوفيتي 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، لكنه نجح في إجبار القوات النازية على التراجع إلى برلين، حيث انتحر أدولف هتلر ورفعت راية النصر السوفيتية الحمراء فوق مبنى الرايخستاج عام 1945.

ومن المتوقع حضور عدد من زعماء الدول الاحتفالات مثل رئيسي البرازيل وصربيا ورئيس وزراء سلوفاكيا.

واقترح بوتين وقف إطلاق النار لثلاثة أيام مع أوكرانيا خلال احتفالات التاسع من مايو أيار، وهي من أهم المناسبات في روسيا.

وردا على عرض موسكو، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للموافقة في حالة استمرار وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وهو أمر استبعده بوتين بالفعل على المدى القريب، مؤكدا أنه يريد تسوية طويلة الأمد وليس مجرد توقف مؤقت.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، لا تستطيع ضمان سلامة أي من الشخصيات الأجنبية التي ستزور موسكو لحضور العرض العسكري التقليدي في التاسع من مايو أيار.