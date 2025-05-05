زيارة ترامب للمنطقة.. هل تدفع فرص التوصل لاتفاق جديد بغزة؟

قال مسؤول إسرائيلي كبير في مجال الدفاع الاثنين إن هناك “فرصة سانحة” أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل.

وأوضح أن إسرائيل ستبدأ عملية جديدة في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​على عملية موسعة في غزة “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ستبدأ عملية ‘عربات جدعون’ بكثافة عالية ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها”.

وفي أبريل الماضي أعلن البيت الأبيض الأمريكي، الموعد الذي تم تحديده لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الرئيس ترامب سيزور منطقة الشرق الأوسط في جولة تشمل السعودية والإمارات وقطر.

وأضاف أن الموعد المحدد للزيارة سيكون خلال الفترة ما بين 13 – 16 مايو/ أيار المقبل.

وفي وقت سابق أكد البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب سيزور السعودية في مايو/أيار، وستكون هذه أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية.

وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي في بداية شهر أبريل: “سيتوجه الرئيس إلى السعودية في مايو”. وأضافت: “أما بالنسبة للتواريخ والتفاصيل المحددة، فسنوافيكم بها في أقرب وقت ممكن، وأعلم أن فرقنا تعمل على تفاصيل تلك الرحلة”.

وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، ألمح ترامب إلى أن زيارته الأولى ستكون إلى الشرق الأوسط في وقت ما “الشهر المقبل”.

وقال ترامب: “قد تكون الشهر المقبل، أو ربما بعد ذلك بقليل، نعم. وسنزور قطر أيضًا، وربما دولتين أخريين. الإمارات العربية المتحدة دولة مهمة للغاية. الإمارات لديها قائد عظيم (الشيخ محمد بن زايد)… لذا، من المحتمل أن نتوقف في الإمارات وقطر”.