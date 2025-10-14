زيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو.. والسبب؟

أفادت مصادر إعلامية سورية ومصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو غداً الأربعاء.

وكان من المقرر أن يشارك الشرع في القمة العربية التي كان من المنتظر عقدها في موسكو قبل تأجيلها، فيما تأتي الزيارة في ظل مرحلة إقليمية دقيقة تشهد تحولات سياسية كبرى في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يترأس الرئيس الشرع وفد بلاده المشارك في القمة العربية – الروسية، المقررة منتصف أكتوبر في موسكو، والتي ستجمع قادة وزعماء من دول عربية عدة.

وستتناول القمة سبل تعزيز التعاون العربي – الروسي في مجالات الطاقة والاستثمار والأمن الإقليمي، إضافة إلى مناقشة أبرز الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وتُعد هذه الزيارة أول مشاركة للرئيس الشرع في قمة دولية كبرى منذ توليه منصبه، ما يمنحها أهمية سياسية خاصة، ويعكس توجه دمشق نحو تفعيل حضورها الدبلوماسي على الساحتين العربية والدولية عبر الشراكة مع موسكو.