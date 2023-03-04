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زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إلى سوريا

منذ 54 دقيقة
الجنرال مارك ميلي

الجنرال مارك ميلي (رويترز)

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أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي زيارة مفاجئة لسوريا (السبت 4-3-2023) لتقييم مهمة عمرها ثمانية أعوام تقريبا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ومراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من أي هجوم.

وقال الجنرال ميلي للصحفيين المسافرين معه إنه يعتقد أن القوات الأمريكية وشركاءها السوريين الذين يقودهم الأكراد يحرزون تقدما في ضمان إلحاق هزيمة دائمة لتنظيم الدولة الإسلامية.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن مهمة سوريا تستحق المخاطرة، ربط ميلي المهمة بأمن الولايات المتحدة وحلفائها، قائلا “إذا كان (سؤالك هو) ’هل هذه المهمة ضرورية؟’، فإن الإجابة هي ’نعم’”.

    المصدر :
  • رويترز

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