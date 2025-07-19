زيلينسكي: أرسلنا عرضا إلى روسيا لعقد محادثات خلال أيام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت “إن كييف أرسلت إلى موسكو عرضا لعقد جولة أخرى من المحادثات خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أنه ينبغي تسريع وتيرة المفاوضات “وبذل كل ما في وسعنا لوقف إطلاق النار”.

وفي سياقٍ منفصل، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتينكانتا في طريقهما إلى العاصمة الروسية.

وأضاف عبر تيليغرام “أحبطنا هجوما آخر بطائرة مسيرة كان يستهدف موسكو. وصلت فرق الطوارئ إلى موقع سقوط الحطام لمباشرة مهامها”.

وأعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) اليوم السبت إن مطارين في موسكو هما فنوكوفو ودوموديدوفو علقا رحلات الوصول والمغادرة لحين ضمان سلامة المجال الجوي.