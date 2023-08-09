الخميس 22 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: ألمانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي

منذ 19 ثانية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي (الأربعاء 9-8-2023) إن ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على توريد أنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى كييف.

وأضاف زيلينسكي “هناك أخبار سارة من ألمانيا اليوم، ما اتفقنا عليه بالضبط مع (المستشار الألماني) أولاف شولتس، أنظمة باتريوت إضافية. شكرا جزيلا لك يا أولاف، إنها ضرورية للدفاع عن شعبنا ضد الإرهاب الروسي”.

وأعلنت برلين في وقت سابق اليوم أنها قررت شحن قاذفتين أخريين من منظومة باتريوت إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي “هذا سيقربنا بالتأكيد من إنشاء درع جوي متكامل لأوكرانيا. سيساعد هذا الناس والمدن والقرى”.

ميدانياً، نفى مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما تصر عليه روسيا، الأربعاء، من أن كييف حاولت الهجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية باستخدام طائرة مسيرة.

وقال ميخايلو بودولاك لرويترز في بيان “من دون شك، أوكرانيا لم تنفذ أي هجوم بطائرة مسيرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ولم تعتزم فعل ذلك، ولن تفكر في فعل ذلك”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن قوات الأمن قولها، الأربعاء، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة منشأة لتخزين الوقود النووي المستنفد في محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة.

ولم تشر الوكالة في تقريرها إلى أي مصدر أو مسؤول.

وقالت الوكالة إن قوات الأمن الروسية توصلت إلى استنتاجها من خلال تحليل مسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها. ووزعت صورة للطائرة المسيرة التي تقول إنها استُخدمت في الهجوم، وهي رباعية المراوح.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أوضاع صعبة للاجئين السودانيين
اشتباكات السودان
الأمم المتحدة: السودانيات تعانين من عنف جنسي على نطاق "مقزز"
وول ستريت
وول ستريت تغلق منخفضة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم
الجيش الباكستاني
حل برلمان باكستان تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة

الأكثر قراءة

انقلاب شاحنة في الكحالة
فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!
السفارة السعودية في بيروت
تداعيات التحذيرات السعودية والخليجية من السفر إلى لبنان
فيديو للشاحنة التي انقلبت في الكحالة.. والمنطقة تشهد توتراً كبيراً!