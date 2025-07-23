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زيلينسكي: أوكرانيا استعادت مجموعة من أسرى الحرب من روسيا

منذ 34 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -رويترز

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا أعادت، اليوم الأربعاء، مجموعة جديدة من أسرى الحرب من روسيا، ليتجاوز بذلك عدد العسكريين العائدين 1000 وفقا لما تم الاتفاق عليه في محادثات في تركيا.

وكتب زيلينسكي عبر “تيليغرام” أن العائدين من المرضي أو المصابين بجروح خطيرة.

وأضاف “دافع الجنود العائدون اليوم عن أوكرانيا في قطاعات مختلفة من الجبهة. قضى عدد كبير منهم أكثر من ثلاث سنوات في الأسر. ويتلقون جميعا دعما أساسيا ومساعدة طبية”.

من جهته، قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي للصحفيين “إن موسكو وافقت في محادثات السلام مع أوكرانيا اليوم الأربعاء على تبادل مزيد من أسرى الحرب”، وقالت إنها مستعدة لتسليم ثلاثة آلاف جثة أخرى لجنود قتلى.

وردا على سؤال عن دعوة أوكرانيا إلى عقد اجتماع بين الرئيسين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، قال ميدينسكي إن مثل هذه القمة يجب أن تتم فقط لتوقيع الوثائق وليس لإجراء مناقشات.

    المصدر :
  • رويترز

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