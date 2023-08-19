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زيلينسكي: أوكرانيا بدأت محادثات مع السويد بشأن إمكانية حصولها على مقاتلات "جريبين"

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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لايزال الدعم العسكري الغربي للقوات الاوكرانية مستمر منذ اندلاع حربها مع روسيا في فبراير 2022، وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن السويد أوكرانيا بدأت مباحثات مع بشأن إمكانية تسلم طائرات (جريبين) المقاتلة، وذلك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في المنتجع الحكومي خارج ستوكهولم اليوم السبت 19\8\2023.

وفي وقت سابق نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت إن روسيا دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بيلجورود.

وتقع منطقة بيلجورود على الحدود مع أوكرانيا وغالبا ما تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أنّ طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مطارًا عسكريًا في منطقة نوفغورود الروسية، شمال غربي موسكو، مما أدى إلى نشوب حريق وألحق أضرارًا بطائرة حربية.

وقالت الوزارة إنّ الهجوم لم يسفر عن إصابات، ووصفته بأنه “هجوم إرهابي”، وأضافت أن الحريق تم إخماده بسرعة.

بالمقابل، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، أنّ قتلى ومصابين سقطوا بعد ضربة صاروخية روسية على ميدان في وسط مدينة تشيرنيهيف، شمال أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على تيليغرام تضمن لقطات تُظهر آثار الضربة: “قصف صاروخ روسي وسط المدينة.. مدينتنا تشيرنيهيف”.

وأردف: “يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد. هناك قتلى.. هناك مصابون”.

    المصدر :
  • رويترز

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