زيلينسكي: أوكرانيا ترسل وفداً إلى لندن لإجراء محادثات بشأن الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين “إن كييف سترسل وفدا إلى لندن يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع دول غربية لإيجاد حل للحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع روسيا”.

وذكر زيلينسكي في منشور على “إكس” “نحن مستعدون للمضي قدما بشكل بناء قدر الإمكان، كما فعلنا سابقا، لتحقيق وقف إطلاق نار غير مشروط، يليه سلام حقيقي ودائم”.

وأضاف أن هدنة عيد القيامة التي أعلنتها روسيا لمدة 30 ساعة واتهم الطرفان بعضهما بانتهاكها، تظهر أن تصرفات روسيا “هي التي تُطيل أمد الحرب”، مضيفا أنه أجرى “محادثة جيدة ومفصلة” مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.