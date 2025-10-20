الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم شراء 25 منظومة "باتريوت" لتعزيز دفاعاتها الجوية

منذ 49 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تستعد لتوقيع عقد لشراء 25 منظومة دفاع جوي من طراز “باتريوت”، في خطوة تهدف إلى دعم قدراتها على التصدي للهجمات الجوية الروسية.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع عقد أمس الأحد ونُشرت اليوم الاثنين، أن توريد المنظومات سيتم على مراحل تمتد لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن كييف ستطلب من بعض الدول الأوروبية منحها أولوية في قوائم التسليم.

وتعتبر منظومات “باتريوت” من أكثر أنظمة الدفاع الجوي فاعلية في اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

كما أعلن زيلينسكي استعداده للسفر إلى بودابست إذا طُرحت مبادرة لعقد لقاء ثلاثي يضم الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، أو لاجتماع بصيغة “الدبلوماسية المكوكية”.

وتأتي هذه التصريحات عقب تقارير إعلامية، من بينها وكالة “رويترز”، أفادت بأن اجتماع زيلينسكي مع ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي كان متوترًا، وأن الأخير حثّ كييف على تقديم تنازلات.

وقال زيلينسكي في هذا الصدد: “بعد أكثر من ساعتين من النقاش مع الرئيس ترامب وفريقه، كانت رسالته في رأيي إيجابية، وهي أن نواصل الصمود على خط المواجهة”.

وكان ترامب قد دعا، بعد لقائه زيلينسكي، إلى وقف إطلاق النار على خطوط الجبهة الحالية، وهو ما أيده الرئيس الأوكراني لاحقًا في تصريحاته.

    المصدر :
  • رويترز

