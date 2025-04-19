السبت 21 شوال 1446 ﻫ - 19 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: أوكرانيا تقترح أن يمتد وقف إطلاق النار مع روسيا لما بعد عيد القيامة

منذ 4 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش أبلغه بأن نيران المدفعية الروسية لم تهدأ رغم إعلان الكرملين وقف إطلاق النار في عيد القيامة.

وأشار عبر منصة إكس إلى أن روسيا رفضت الشهر الماضي وقفا كاملا لإطلاق النار لمدة 30 يوما اقترحته الولايات المتحدة، وقال إنه إذا وافقت موسكو على “الانخراط الفعلي في صيغة هدوء تام وغير مشروط، فإن أوكرانيا ستتصرف وفقا لذلك، على غرار أفعال روسيا”.

وكتب زيلينسكي “إذا صمد وقف كامل لإطلاق النار، فإن أوكرانيا تقترح تمديده إلى ما بعد عيد القيامة في 20 أبريل”.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون يتفقدون مبنى داخل المستشفى المعمداني الذي تعرض لصاروخين إسرائيليين بعد وقت قصير من إجلاء المرضى، في مدينة غزة، 13 أبريل/نيسان 2025. رويترز
غزة تحت القصف
طبيب تركي: النظام الصحي في غزة شبه منهار بسبب الهجمات الإسرائيلية
مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها رئيس الوزراء نتنياهو، في تل أبيب. رويترز
غزة تحت القصف
عائلات أسرى إسرائيليين: التصعيد العسكري في غزة يعرض حياة أبنائنا للخطر
إبراهيم قالن
رئيس المخابرات التركية يستقبل وفداً من حماس في أنقرة

الأكثر قراءة

الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس. رويترز
أورتاغوس ردًا على جنبلاط: "المخدرات مضرة يا وليد"!