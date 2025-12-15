زيلينسكي: أوكرانيا ستطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى.. ولكن؟

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين “إن أوكرانيا ستطلب من الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتزويدها بمزيد من الأسلحة، بما فيها أسلحة بعيدة المدى، إذا رفضت موسكو الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب”.

وأضاف زيلينسكي للصحفيين على تطبيق واتساب أن كييف تؤيد فكرة وقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات على الطاقة، خلال فترة عيد الميلاد.

في المقابل، عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي لكييف في وقت أفاد فيه المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون بإحراز تقدم في المحادثات اليوم الاثنين لإنهاء الحرب مع روسيا، لكن التوصل إلى اتفاق بشأن التنازل عن أراض لا يزال بعيد المنال.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المبعوثين اللذين أرسلهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما هذا العرض غير المسبوق في محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، لكنهم حذروا من أن مثل هذا الاتفاق لن يكون مطروحا على الطاولة إلى الأبد.

وأدت المحادثات في العاصمة الألمانية إلى بعض التفاؤل من القادة الأوروبيين بشأن مسار إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، لم توافق موسكو حتى الآن على أي من التغييرات التي نوقشت في ألمانيا ولم تبد أي استعداد للقيام بذلك.

وقال ترامب عن اتفاق لإنهاء الحرب خلال حديثه في البيت الأبيض بعد أن دعا إلى مأدبة عشاء شارك فيها المسؤولون الرئيسيون في برلين “نحاول إنجاز ذلك”.

وأضاف ترامب “أجرينا محادثات عديدة مع الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين، وأعتقد أننا أقرب الآن مما كنا عليه في أي وقت مضى وسنرى ما يمكننا القيام به”.