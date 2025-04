زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتمديد وقف النار بمناسبة العيد

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التأكيد أن بلاده مستعدة للهدنة، وقال في بيان على حسابه في منصة إكس اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لتمديد وقف النار هذا بمناسبة العيد إلى 30 يوماً.

كما أشار إلى أن الجيش الروسي يحاول الإيحاء بوقف النار، لكنه ما زال يواصل هجماته.

وأكد أن الجانب الروسي قصف الأراضي الأوكرانية 387 مرة منذ مساء أمس وحتى منتصف الليل.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن بوتين يوم أمس السبت 19\4\2025 في تصريحات متلفزة خلال ترؤسه اجتماعا لكبار القادة العسكريين “عن هدنة تمتد حتى منتصف ليل الأحد (21,00 ت غ).

A report by Commander-in-Chief Syrskyi on the frontline as of 6:00 a.m.

Across various frontline directions, there have already been 59 cases of Russian shelling and 5 assaults by Russian units. In the sector of the Starobilsk Operational Tactical Group, one combat engagement…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025