زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتمديد وقف النار بمناسبة العيد

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التأكيد أن بلاده مستعدة للهدنة، وقال في بيان على حسابه في منصة إكس اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لتمديد وقف النار هذا بمناسبة العيد إلى 30 يوماً.

كما أشار إلى أن الجيش الروسي يحاول الإيحاء بوقف النار، لكنه ما زال يواصل هجماته.

وأكد أن الجانب الروسي قصف الأراضي الأوكرانية 387 مرة منذ مساء أمس وحتى منتصف الليل.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن بوتين يوم أمس السبت 19\4\2025 في تصريحات متلفزة خلال ترؤسه اجتماعا لكبار القادة العسكريين “عن هدنة تمتد حتى منتصف ليل الأحد (21,00 ت غ).

A report by Commander-in-Chief Syrskyi on the frontline as of 6:00 a.m. Across various frontline directions, there have already been 59 cases of Russian shelling and 5 assaults by Russian units. In the sector of the Starobilsk Operational Tactical Group, one combat engagement… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025

إلا أنه دعا في الوقت عينه إلى “مقاومة أي خروق محتملة للهدنة واستفزازات من الجانب الأوكراني”.

لكن الرئيس الأوكراني أكد مساء أمس السبت 19\4\2025 أن “الهجمات الروسية تتواصل في محاور عدة على الخطوط الأمامية”، مشددا في آن على استعداد بلاده لتمديد هذه الهدنة 30 يوما.

وكانت عدة محاولات لوقف نار الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، باءت بالفشل، سواء في مناسبة عيد الفصح بإبريل 2022 أو عيد الميلاد في يناير 2023 حيث تعذّر التوصّل إلى اتفاق بين الجانبين.

فمبادرة أبريل 2022 التي طرحها حينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لم تترجم على أرض الواقع بعدما رفضتها روسيا، معتبرة أن وقف النار من شأنه أن يعطي الجيش الأوكراني فرصة لإعادة رص الصفوف والتسلّح.

كذلك في العام التالي، حضّ بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل الجانبين على وقف الأعمال العدائية بمناسبة عيد الميلاد، وقد أعلنت حينها موسكو وقف النار 36 ساعة، ما اعتبرته حينها كييف “فخا”، واستمرت المواجهات.