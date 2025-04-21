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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمناقشة اتفاق لوقف الهجمات على أهداف مدنية

منذ 4 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين “إن أوكرانيا متمسكة بمقترحها لإنهاء الهجمات على الأهداف المدنية”، وأبدى استعداد بلاده لأي شكل من أشكال المباحثات لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور “أوكرانيا تُصرّ على مقترحها بعدم ضرب أي أهداف مدنية. ونتوقع ردا واضحا من موسكو… نحن مستعدون لأي حوار حول كيفية تحقيق ذلك”.

وأشار زيلينسكي إلى إن المحادثات التي ستجري هذا الأسبوع مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين في لندن “لها مهمة أساسية، وهي الضغط من أجل وقف إطلاق نار غير مشروط. يجب أن تكون هذه نقطة البداية”.

    المصدر :
  • رويترز

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