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زيلينسكي: العالم على مفترق طرق ويجب تشديد العقوبات على روسيا

23 - مايو - 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العالم في مفترق طرق وعليه تشديد العقوبات على روسيا لتحذير الدول الأخرى التي تفكر في استخدام القوة الغاشمة.

وأضاف زيلينسكي في كلمة أمام المنتدى عبر وصلة الفيديو “التاريخ يمر بمفترق طرق… هذه هي اللحظة التي يتقرر فيها ما إذا كانت القوة الغاشمة ستحكم العالم”.

ومثلت كلمته بداية بشكل جدي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر أربعة أيام ويجمع نحو ألفين من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين. وتتصدر أوكرانيا هذا العام جدول الأعمال.

ولم تتم هذا العام دعوة المؤسسات الحكومية ولا الشركات الخاصة من روسيا في اختلاف تام عما قبل.

وحث زيلينسكي الدول على ممارسة مزيد من الضغط على موسكو واتهمها بعدم فرض ما يكفي من العقوبات عليها.

وقال “يجب فرض الحد الأقصى من العقوبات حتى تدرك روسيا بوضوح، وأي معتد محتمل آخر يريد شن حرب وحشية على جيرانه، أن عواقب فورية ستلي أفعالهم”.

وطالب بفرض حظر على النفط الروسي وحجب كل البنوك الروسية وإلغاء كل التجارة. وقال الرئيس الأوكراني إن على كل الشركات الأجنبية الانسحاب تماما من روسيا ويجب كذلك قطع الصلات بين قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي والغرب.

وتابع قائلا إن العقوبات يجب أن ترسي سابقة لردع أي معتد آخر لعقود قادمة مضيفا أن روسيا تسببت لنفسها في ذلك بأفعالها.

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