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زيلينسكي: العالم كله يريد "قتل" بوتين

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2023 12:04 مساءً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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قال الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي إن عدد القتلى بصفوف مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة يبلغ 21 ألف قتيل، لافتا إلى أن العالم كله يريد “قتل” الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في رد عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان في خطر ويخشى على حياته، ليجيب زيلينسكي قائلا: “الأمر أكثر خطورة على بوتين منه بالنسبة لي، بصراحة، لأنهم يريدون قتلي في روسيا فقط، بينما يريد العالم بأسره قتله (بوتين)”.

وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف يوم السبت إن” قواتنا قتلت 21 ألفًا من فاغنر في شرق أوكرانيا وحدها”، مضيفًا أن “80 ألفًا من مقاتلي فاغنر أصيبوا”.

ويذكر أن تصريحات الرئيس الأوكراني جاءت خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الإسبانية بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى كييف.

وتأتي ادعاءات زيلينسكي بشأن خسائر فاغنر بعد أسبوع واحد فقط من قيادة رئيس المجموعة العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوزين، لرجاله في “تمرد” فاشل ضد موسكو.

    المصدر :
  • CNN عربي

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