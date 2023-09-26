زيلينسكي: العقوبات على روسيا ليست كافية لوقف "عدوانها"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن العقوبات على روسيا ليست كافية لوقف “عدوانها” وتعهد باتخاذ إجراءات جديدة ضد “الدولة الإرهابية”.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو “نرى بوضوح اتجاهات الضغط على روسيا التي تحتاج إلى تعزيز لمنع نمو قدراتها الإرهابية”.

وتابع “العقوبات ليست كافية. سيكون هناك أيضا المزيد من الإجراءات الأوكرانية ضد الدولة الإرهابية. وطالما استمر العدوان الروسي، يجب أن تشعر روسيا بالخسائر”.

وتوعد الكرملين، بأن دبابات أبرامز الأميركية التي تم تسليمها إلى كييف “ستحترق”، مؤكدا أن وصولها إلى ساحة المعركة “لن يغير ميزان القوى” بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: “إن دبابات أبرامز أسلحة مهمة.. ستحترق هي الأخرى”، مكرراً تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء تسليم أولى دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية بوصول الدفعة الأولى من دبابات “إم1 أبرامز” الأميركية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الدبابات ضرورية لتحقيق عامل الردع في ساحة المعركة.

وأيضا كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، الاثنين، نقلا عن مسؤولين أميركيين، وصول الدفعة الأولى من هذه الدبابات، مشيرة إلى أن التسليم تم “قبل أشهر من الموعد المحدد”، وأن الدبابات المتبقية “ستصل إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة”.