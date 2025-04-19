زيلينسكي: القتال مستمر في كورسك وبيلغورود الروسيتين رغم هدنة عيد القيامة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القتال مستمر في منطقتي كورسك وبيلغورود الروسيتين رغم إعلان الرئيس فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار خلال عيد القيامة.

وأضاف زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “تصريحات بوتين بشأن عيد القيامة لم تصل إلى منطقتي كورسك وبيلجورود”، في إشارة إلى المنطقتين الحدوديتين اللتين تتوغل فيهما القوات الأوكرانية.

وأضاف “القتال مستمر، والضربات الروسية لم تتوقف”.

ولم يقدم زيلينسكي أي أدلة على كلامه، كما لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التصريحات.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت عن وقف مفاجئ لإطلاق النار لمدة يوم واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة، لكن كييف قالت إن القوات الروسية واصلت قصفها المدفعي داعية بدلا من ذلك إلى هدنة مطولة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا رفضت مقترحا مماثلا بهدنة أطول توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوثوق بموسكو.

وجاءت خطوة بوتين في أعقاب إعلان واشنطن أنها قد تتخلى عن محادثات السلام خلال أيام ما لم تظهر موسكو وكييف جديتهما في التفاوض.

وأمر بوتين القوات الروسية بوقف القتال اعتبارا من الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو (15:00 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت حتى نهاية غد الأحد.

وقال بوتين لرئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف خلال اجتماع في الكرملين “لاعتبارات إنسانية… يعلن الجانب الروسي هدنة بمناسبة عيد القيامة. آمرُ بوقف جميع الأنشطة العسكرية خلال هذه الفترة”.

وأضاف بوتين “نتوقع أن تحذو أوكرانيا حذونا. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون قواتنا مستعدة لدرء أي انتهاكات محتملة للهدنة واستفزازات من جانب العدو، وأي أعمال قتالية”.

وبعد وقت قصير من الإعلان، وقبل نحو ساعة من دخوله حيز التنفيذ، دوت صفارات الإنذار من غارات جوية في كييف.

ونفى زيلينسكي حدوث هدنة واصفا الإعلان بأنه “محاولة أخرى من بوتين للتلاعب بأرواح البشر”.

وقال زيلينسكي في منشور على إكس “قبل 45 دقيقة من بدء الهدنة، كانت الطائرات الأوكرانية تصد الغارات الجوية الروسية”.

وقال أندريه كوفالينكو، رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة الأوكراني، إن القوات الروسية تواصل إطلاق النار على مواقع أوكرانية بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وذكر حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا أن الغارات الجوية الروسية بدأت قبيل بدء الهدنة، واستمرت بعدها. ونشر صورة لمبنى متضرر.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الوضع على الجبهة، لكن مدونين أوكرانيين يغطون الحرب قالوا إن إطلاق النار استمر على طول خط التماس بأكمله.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تلقت تعليمات بشأن وقف إطلاق النار وستلتزم به شريطة أن “تحترمه أوكرانيا”.

وقال ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الجمعة إن الولايات المتحدة ستنسحب من جهود التوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا ما لم تظهر بوادر واضحة على إحراز تقدم قريبا.

وجاء إعلان بوتين عن هدنة عيد القيامة بعد أسبوع من هجوم صاروخي روسي أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة ما يقرب من 120 في مدينة سومي الأوكرانية.

ودفع الهجوم، وهو الأكثر دموية ضد المدنيين منذ بداية هذا العام، كييف وحلفاءها الأوروبيين إلى الضغط على واشنطن لتبني موقف أكثر صرامة تجاه موسكو.

وكان بوتين أعلن عن وقف أحادي الجانب للقتال في الماضي، دون تأثير يُذكر على ساحة المعركة، بما في ذلك هدنة لمدة 36 ساعة بمناسبة عيد الميلاد في يناير كانون الثاني 2023 رفضتها كييف.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا وأوكرانيا أجرتا اليوم السبت عملية لتبادل 246 أسيرا لكل منهما بوساطة الإمارات.

وأضافت أن كل طرف أفرج عن 246 أسيرا بينما نقل 31 مصابا أوكرانيا مقابل 15 جنديا روسيا.