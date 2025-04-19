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زيلينسكي: الهجمات الروسية على أوكرانيا بطائرات مسيرة تظهر الموقف الحقيقي لموسكو

منذ 9 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان إن وحدات الدفاع الجوي في بلاده صدت هجوما روسيا بطائرات مسيرة اليوم السبت، مضيفا أن إطلاق مثل هذه المسيرات في سماء أوكرانيا يظهر الموقف الحقيقي لموسكو تجاه عيد القيامة وحياة الأوكرانيين.

وأضاف زيلينسكي: “تصريح بوتين عن هدنة محاولة لتعريض حياة الأوكرانيين للخطر وصفارات الإنذار ما تزال تدوي في أوكرانيا.”

كما قال: ” قواتنا تواصل نشاطها في كورسك وتحافظ على مواقعها وتتقدم في بيلغورود وتوسع نطاق سيطرتها.”

وجاء البيان بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار من جانب واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة وأمر قواته بوقف الأعمال القتالية اعتبارا من الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو (15:00 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت حتى 21 أبريل (الاثنين).

وقال الكرملين في بيان إن الجانب الروسي “سيوقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل حتى يوم 21 أبريل”.

وأضاف بيان الكرملين: “نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل”.

وشدد البيان على أنه “على قواتنا الاستعداد لصدّ أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا”.

ونقل البيان عن بوتين قوله: “أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية”.

وأكد بوتين أن “روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا”.

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