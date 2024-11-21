زيلينسكي: الهجوم الروسي بالصواريخ الباليستية تصعيد خطير في الحرب

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أن الهجوم الروسي على أوكرانيا بنوع جديد من الصواريخ الباليستية يمثل “تصعيدا واضحا وخطيرا” في الحرب ودعا إلى إدانة عالمية قوية.

وكتب زيلينسكي على موقع إكس قائلا “هذا تصعيد واضح وخطير في نطاق ووحشية هذه الحرب”، في إشارة إلى هجوم روسي على مدينة دنيبرو في وسط أوكرانيا.

وقال “استخدام صاروخ باليستي ضد أوكرانيا اليوم هو دليل إضافي على أن روسيا ليس لديها رغبة في السلام”.

وأضاف “على العالم أن يرد… وفي الوقت الحالي، لا يوجد رد فعل قوي من العالم”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب بثه التلفزيون إن روسيا ردت على استخدام كييف لصواريخ أمريكية وبريطانية بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية فرط الصوتية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية.