الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: الهجوم على كييف يظهر رد روسيا على الجهود الدبلوماسية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2025 11:14 صباحًا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن روسيا شنت هجوما خلال الليل على كييف أودى بحياة ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم طفل.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس “روسيا تختار الصواريخ الباليستية بدلا من المفاوضات. وتختار مواصلة إراقة الدماء بدلا من إنهاء الحرب”.

وطالب بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وفي وقت سابق قال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 38 وإلحاق أضرار ببنايات سكنية ومنشآت في عدة أحياء بالمدينة.

وقال وزير الداخلية إيهور كليمنكو عبر تطبيق تيليغرام إن طفلين من بين القتلى.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن الهجوم شمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق “تيليغرام”، إن “هجوما بالستيا روسيا” طال 3 على الأقل من أحياء كييف وتسبب في اندلاع حريق في روضة أطفال ومبنى سكني.

وكتب تيمور تكاتشينكو : “للأسف، أسلوب الروس معتاد في هجماتهم… ضربات متزامنة تأتي من اتجاهات مختلفة. وبشكل ممنهج تستهدف بنايات سكنية عادية”

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية في دير البلح، وسط قطاع غزة، 23 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
شهداء من النازحين وطالبي مساعدات جراء الغارات الإسرائيلية على غزة
إمدادات النفط الخام
استئناف إمدادات النفط الروسية عبر خط دروجبا بعد هجوم أوكراني
أمريكان بتكوين
أمريكان بتكوين المدعومة من ابني ترامب تستهدف بدء التداول في سبتمبر

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!