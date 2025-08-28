زيلينسكي: الهجوم على كييف يظهر رد روسيا على الجهود الدبلوماسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن روسيا شنت هجوما خلال الليل على كييف أودى بحياة ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم طفل.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس “روسيا تختار الصواريخ الباليستية بدلا من المفاوضات. وتختار مواصلة إراقة الدماء بدلا من إنهاء الحرب”.

وطالب بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وفي وقت سابق قال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 38 وإلحاق أضرار ببنايات سكنية ومنشآت في عدة أحياء بالمدينة.

وقال وزير الداخلية إيهور كليمنكو عبر تطبيق تيليغرام إن طفلين من بين القتلى.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن الهجوم شمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق “تيليغرام”، إن “هجوما بالستيا روسيا” طال 3 على الأقل من أحياء كييف وتسبب في اندلاع حريق في روضة أطفال ومبنى سكني.

وكتب تيمور تكاتشينكو : “للأسف، أسلوب الروس معتاد في هجماتهم… ضربات متزامنة تأتي من اتجاهات مختلفة. وبشكل ممنهج تستهدف بنايات سكنية عادية”