زيلينسكي: اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على طائرات إف-16

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن اليونان ستشارك في تدريب طيارين من سلاح الجو الأوكراني على طائرات إف-16. وأعلنت الدنمرك وهولندا أمس الأحد 20\8\2023 أنهما ستزودان أوكرانيا بالمجموعة الأولى منذ ذلك النوع من الطائرات المقاتلة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا “اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على طائرات إف-16. أنا ممتن لهذا المقترح”.

ولم يقدم تفاصيل عن البرنامج التدريبي. وقال مسؤولون من تحالف يضم 11 دولة إن التدريب على طائرات إف-16 سيجري في الدنمرك ورومانيا.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين 21\8\2023، قال زيلينسكي أمام حشد في الدنمرك إن الوعود بتسليم طائرات إف-16 دعمت ثقته في أن أوكرانيا قد تنهي الغزو الروسي.