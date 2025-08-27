زيلينسكي: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف مستهلك في أوكرانيا بعد هجوم روسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن الهجمات التي شنتها روسيا على البلاد خلال الليل قطعت الكهرباء عن أكثر من 100 ألف مستهلك في ثلاث مناطق.

وأضاف على منصة إكس “تضررت منشآت الطاقة للأسف. أدى الهجوم إلى انقطاع الكهرباء في مناطق بولتافا وسومي وتشرنيهيف”.

وفي وقت سابق قال فولوديمير كوهوت حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية اليوم الأربعاء إن هجوما روسيا وقع خلال الليل ألحق أضرارا بمنشأة للطاقة في المنطقة.

وذكر كوهوت في بيان على تطبيق تيليغرام للتراسل أن الهجوم تسبب في انقطاع مؤقت للكهرباء عن المستهلكين، لكن تمت استعادتها في وقت لاحق.

تهديد أميركي

وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تهديده بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حال لم تُبدِ رغبة في التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وخلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يريد التوصل إلى اتفاق “في أقرب وقت ممكن”، داعيا إلى عقد لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وردا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بوتين لن يوقع اتفاقا مع زيلينسكي لأنه يعتبره “غير شرعي”، قال ترامب: “لا يهم ما يقولونه، هذا كله هراء، الجميع يستعرض”.

وأضاف “أريد إتمام هذه الاتفاقية، فهي مسألة بالغة الخطورة. لن تحدث حرب عالمية، لكنها ستكون حربا اقتصادية، وهذا سيكون سيئا جدا لروسيا، وأنا لا أريد ذلك”.

كما أشار ترامب إلى أن زيلينسكي “ليس بريئا بالكامل”، موضحا أن دخوله حربا مع دولة “أكبر من أوكرانيا بـ15 مرة كان خطأ منذ البداية”.