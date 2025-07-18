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زيلينسكي: بحثت إمدادات الصواريخ وتدريب طياري الميراج مع ماكرون

منذ 37 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ناقش إمدادات الصواريخ وتمويل الطائرات المسيرة الاعتراضية لصد الهجمات الروسية في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة.

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس “أود أن أسلط الضوء بشكل خاص على اتفاقنا بشأن تدريب الطيارين على مقاتلات ميراج، فرنسا مستعدة لتدريب طيارين إضافيين لاستخدام مزيد من الطائرات”، وذكر أنهما نسقا أيضا الخطوات السياسية المقبلة.

وجاء الاتصال بين زيلينسكي وماكرون في وقت وافق فيه الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة.

وقال ماكرون إن حزمة العقوبات الجديدة غير مسبوقة.

وكتب ماكرون على تويتر “من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نذكر أنفسنا بأن الأمن والحرية ومستقبل أوروبا مرهون بمصير أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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