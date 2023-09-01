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زيلينسكي: بدون استعادة المناطق المحتلة لن يكون هناك سلام دائم مع روسيا

منذ 51 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الجمعة إنه لا يمكن تحقيق “سلام دائم” في البلاد ما لم تستعيد كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرهما من الأراضي التي تحتلها روسيا.

وكان زيلينسكي يتحدث في منتدى البيت الأوروبي “أمبروسيتي” لإدارة الأعمال في إيطاليا اليوم الجمعة 1\9\2023.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة 1\9\2023 قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت منشأة خاصة بصاروخ كروز طويل المدى أثناء الليل، وذلك في وسط منطقة فينيتسيا بأوكرانيا.

وقال حاكم المنطقة سيرهي بورزوف إن القصف ألحق أضرارا بالمنشأة وتسبب في إصابة عدد غير محدد من الأشخاص.

وكتب على تيليغرام “للأسف، سقط ضحايا، يتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم”.

    المصدر :
  • رويترز

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