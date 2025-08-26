الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: تركيا أو دول خليجية أو دول أوروبية قد تستضيف محادثات مع بوتين

منذ 39 دقيقة
الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي

الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن تركيا أو دول بمنطقة الخليج أو من أوروبا ربما تستضيف محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة “الآن، هذا الأسبوع ستجري اتصالات مع تركيا، واتصالات مع دول خليجية ودول أوروبية ربما تستضيف محادثات مع الروس… من جانبنا، ستجري تهيئة الأمور إلى أقصى حد من أجل إنهاء الحرب”.

ويأتي تعليق زيلينسكي في وقت قال فيه مدير مكتبه أندريه يرماك إنه ورئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني يزوران في قطر للاجتماع مع وزير الدفاع القطري.

ودعا زيلينسكي إلى إجراء محادثات مع بوتين، لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إنه لم يتم إعداد جدول أعمال لمثل هذا الاجتماع.

 

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    العلم الايراني
    نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية
    علم الولايات المتحدة
    صحيفة: أمريكا تعرض تقديم دعم جوي ومخابراتي لأوكرانيا بعد الحرب
    المانيا
    ألمانيا ستستأنف إدخال الأفغان المعرضين للخطر بعد ضغوط قانونية ودبلوماسية

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
    منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
    أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هل يحمل باراك الى لبنان رداً اسرائيلياً تفاوضياً؟