زيلينسكي: تركيا تستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الأربعاء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن رئيس مجلس الأمن والدفاع رستم أوميروف أخبره اليوم الاثنين بأن الجولة المقبلة من محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وهي الأولى منذ سبعة أسابيع، من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء في تركيا.

وجاء تصريح زيلينسكي في أعقاب مناشدته في وقت سابق من اليوم بإعطاء قوة دافعة أكبر للمفاوضات.

وقال الكرملين إنه ينتظر التوصل إلى تفاهم بشأن موعد المحادثات، لكنه أقر بأن موقف الجانبين “متعارض تماما” فيما يتعلق بسبل إنهاء الحرب.

وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور “ناقشتُ اليوم مع رستم أوميروف التحضيرات لتبادل الأسرى وعقد اجتماع آخر مع الجانب الروسي في تركيا”.

وتابع “أوميروف قال إن الاجتماع من المقرر أن ينعقد يوم الأربعاء. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل غدا”.

ويشغل أوميروف حاليا منصب الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع، وقاد الجولتين الأوليين من المحادثات مع روسيا.

وكان مصدر أبلغ وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء بأن المفاوضين قد يجتمعون في تركيا يومي الخميس والجمعة.

وقال زيلينسكي في وقت سابق خلال اجتماع مع دبلوماسيين أوكرانيين في كييف “نحن بحاجة إلى قوة دافعة أكبر في المفاوضات لإنهاء الحرب”.

وأضاف “جدول أعمالنا واضح: إعادة أسرى الحرب وعودة الأطفال الذين خطفتهم روسيا والتحضير لاجتماع على مستوى القادة”.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة سابقة من زيلينسكي لمقابلته شخصيا. ويتعرض بوتين لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحراز تقدم في إنهاء الصراع.

وقال بوتين مرارا إنه لا يعتبر زيلينسكي زعيما شرعيا لأن أوكرانيا لم تجر انتخابات جديدة بعدما انتهت فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات العام الماضي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين “أعددنا مسودة مذكرة تفاهم، وهناك مسودة مذكرة أخرى سلمها الجانب الأوكراني. ومن المقرر تبادل وجهات النظر والمحادثات بخصوص هاتين المسودتين، اللتين تتعارضان تماما حتى الآن”.

وعقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المحادثات في إسطنبول، يومي 16 مايو أيار والثاني من يونيو حزيران، أفضتا إلى تبادل آلاف من أسرى الحرب ورفات جنود قتلى. لكن الجانبين لم يحرزا تقدما يذكر نحو وقف إطلاق النار أو تسوية تنهي الحرب الدائرة منذ قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض عقوبات جديدة خلال 50 يوما على روسيا والدول التي تشتري منتجاتها في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.