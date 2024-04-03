الأربعاء 24 رمضان 1445 ﻫ - 3 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: روسيا أسقطت 3000 قنبلة على أوكرانيا خلال مارس فقط

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن روسيا أطلقت أكثر من ثلاثة آلاف قنبلة موجهة من الجو و600 طائرة مسيرة و400 صاروخ على أوكرانيا في شهر مارس\آذار فقط.

وكثفت روسيا حملة ضرباتها الجوية طويلة المدى على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا على مدى الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى دمار قطاع آخر من شبكة الكهرباء المتضررة بالفعل من قصف روسي سابق خلال الغزو الشامل المستمر منذ 25 شهرا.

وبشكل منفصل، تزيد روسيا من استخدامها للقنابل الموجهة التي تُسقطها من الجو على مناطق خطوط المواجهة في الأشهر القليلة الماضية. وتسقط الطائرات الحربية هذه القنابل في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا لتتجه نحو أهدافها بسرعات عالية.

وبالنسبة لموسكو، أصبحت هذه القنابل طريقة فعالة لإسقاط كميات كبيرة من المتفجرات داخل التحصينات والمباني الأوكرانية قرب خطوط المواجهة، وهو نهج يرجح كفة القوة التفجيرية على الدقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب
غزة تحت النار
وزيرة خارجية بلجيكا: سندرس الاعتراف بفلسطين عندما يحين الوقت
تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي لليمن
غزة تحت النار
المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن: في النهاية لا بد من التوصل إلى حل دبلوماسي
تركيا.. قتيل وجرحى في أعمال عنف أعقبت الانتخابات جنوب شرق البلاد

الأكثر قراءة

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
الهولندي "فرانك هوغربيتس": حذّرتكم مما حدث في تايوان!
مبنى يهتز بسبب زلزال قوته 7.5 درجة ضرب اليابان
فيديو يحبس الأنفاس.. زلزال قوته 7.5 درجة يهز أوكيناوا جنوب اليابان