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زيلينسكي: روسيا تحاول محوَنا عن وجه الأرض

منذ 14 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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أعلن الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” أن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزّت مدنًا في أنحاء أوكرانيا الاثنين، واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده “من على وجه الأرض”.

وقال عبر تطبيق المراسلة تيليغرام “إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض… تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف”.

وأضاف: “صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى”.

وناشد الرئيس الأوكراني مواطنيه “عدم مغادرة الملاجئ والاهتمام بأنفسكم وأحبائكم”.

في السياق، أفاد محافظ كييف بأنّ القصف استهدف بنية تحتية حيوية في العاصمة الأوكرانية.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية الى أنّ استهداف بنى مدنية في كييف رسالة للعالم أن قضية روسيا لن تحل إلا بالقوة.

    المصدر :
  • رويترز

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