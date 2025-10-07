زيلينسكي: روسيا تستخدم ناقلات النفط لأغراض الاستطلاع والتخريب

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهامات لروسيا، اليوم الثلاثاء، باستخدام ناقلات النفط لجمع معلومات مخابراتية وتنفيذ عمليات تخريبية.

وكتب زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليغرام أن بلاده تتعاون مع حلفائها في هذا الصدد، وذلك بعد أن تلقى إحاطة من أوليه إيفاشينكو رئيس المخابرات الخارجية الأوكرانية.

وقال “يستخدم الروس ناقلات النفط في الوقت الراهن ليس فقط لكسب المال من أجل تمويل الحرب، بل أيضا لأغراض الاستطلاع وحتى التخريب. ومن الممكن إيقاف ذلك تماما”.

وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي في خطابه المصور إن إيفاشينكو وصف في تقريره كيف تستخدم روسيا ناقلات من ‘أسطول الظل‘ “لتنفيذ عمليات تخريب وزعزعة الاستقرار في أوروبا”.

وأضاف “حالات إطلاق الطائرات المسيرة من ناقلات النفط في الآونة الأخيرة خير مثال على ذلك. نشارك هذه المعلومات مع شركائنا، ومن المهم أن يردوا على روسيا بشكل واقعي”.