زيلينسكي: روسيا تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرتها مجلة إيكونوميست الاثنين إن فكرة فوز روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا هي مجرد “شعور” وإن موسكو ما زالت تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي أيضا إنه لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، وإن أي مؤشر على رغبتها في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها.

وأضاف للمجلة “لا أرى إلا خطوات دولة إرهابية”.

ومضى يقول إن ضرب القوة الروسية في شبه جزيرة القرم له أهمية شديدة لتقليص الهجمات على أوكرانيا تماما مثل أهمية الدفاع عن المدن في شرق البلاد.