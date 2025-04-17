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زيلينسكي: روسيا قللت وتيرة قصف منشآت الطاقة لكنها تستهدف بنى تحتية مدنية

منذ 37 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا خفضت وتيرة قصف منشآت الطاقة الأوكرانية، لكنها في المقابل تهاجم البنية التحتية المدنية.

اتفقت روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي بوساطة الولايات المتحدة على وقف مهاجمة البنية التحتية للطاقة 30 يوما، لكن البلدان يتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق منذ ذلك الحين.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف إن روسيا أطلقت على أوكرانيا نفس عدد الصواريخ والطائرات المسيرة الذي كانت تطلقه قبل وقف إطلاق النار.

وأضاف “قلصوا قصفهم لمنشآت الطاقة في الحقيقة… لكنني أريد أن ننتبه لهذا الأمر.. روسيا لم تقلل عدد الضربات، بل استراتيجيتها… عن طريق تقليل قصف منشآت الطاقة وضرب بنى تحتية مدنية أخرى”.

شنت روسيا غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر حاليا على ما يقل قليلا عن 20 بالمئة من أراضيها.

    المصدر :
  • رويترز

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