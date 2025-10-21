زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصاً على الدبلوماسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا “أصبحت، بشكل شبه تلقائي، أقل اهتماما بالدبلوماسية” بسبب تأجيل قرار الإدارة الأمريكية بشأن توريد صواريخ توماهوك لأوكرانيا.

وقال في خطابه المسائي “مجددا، تبذل روسيا كل ما في وسعها للتخلي عن الدبلوماسية”.

في حين، قال دبلوماسيون اليوم إن رفض موسكو للوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا يعرض للخطر فيما يبدو عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد تأجيل اجتماع تحضيري بين وزيري خارجية البلدين.

ودعا زعماء أوروبيون واشنطن اليوم إلى التمسك بمطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، على أن تكون خطوط المعركة الحالية أساسا لأي محادثات مستقبلية. وطالبت موسكو مرارا بأن توافق أوكرانيا على التنازل عن المزيد من الأراضي قبل أي وقف لإطلاق النار.

وقال ترامب، الذي تحدث الأسبوع الماضي هاتفيا إلى بوتين والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يهدف إلى عقد قمة مع الزعيم الروسي في العاصمة المجرية بودابست في غضون أسبوعين في مسعى لإنهاء الحرب.

إلا أن الاستعدادات للقمة واجهت عقبة حيث قام الجانبان بتأجيل اجتماع تحضيري بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، والذي كان من المتوقع أن يُعقد في بودابست يوم الخميس.

وتحدث لافروف وروبيو هاتفيا أمس الاثنين. وقال سيرغي ريابكوف، نائب لافروف اليوم إنه من السابق لأوانه الحديث عن توقيت أي لقاء مباشر بينهما.