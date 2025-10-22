زيلينسكي في السويد لإعلان اتفاق تصدير أسلحة مع شركة "ساب" الدفاعية

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إلى السويد لإعلان اتفاق بين البلدين حول تصدير الأسلحة، وفق ما أفادت الحكومة السويدية في بيان نقلته وكالة “فرانس برس”.

وسيلتقي زيلينسكي برئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينغ، مقر شركة “ساب” لصناعات الدفاع، والتي تنتج طائرات “غريبن” المطاردة.

وأكدت الحكومة السويدية أن اللقاء سيختتم بمؤتمر صحافي مشترك بين زيلينسكي وكريسترسون للإعلان رسمياً عن اتفاقيات في مجالات صادرات الدفاع، ما يمثل خطوة جديدة في تعزيز التعاون العسكري بين أوكرانيا والسويد.