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زيلينسكي: لا يمكن استعادة شبه جزيرة القرم إلا بالدبلوماسية

منذ 15 ساعة
فلاديمير زيلينسكي

فلاديمير زيلينسكي

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أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه لا يمكن استعادة شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في عام 2014 إلا من خلال الدبلوماسية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع “فوكس نيوز” على متن قطار في أوكرانيا وأذيعت أمس الأربعاء إن “بلاده لا تستطيع تحمل خسارة عدد الأرواح اللازم لاستعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية”.

ورفض مرة أخرى أي حديث عن التنازل عن أي أرض تحتلها بالفعل قوات موسكو، قائلا إن أوكرانيا “لا يمكنها قانونا الاعتراف بأي أرض محتلة في أوكرانيا على أنها روسية”.

وقال زيلينسكي: “لقد ذكرت بالفعل أننا مستعدون لإعادة شبه جزيرة القرم دبلوماسيا”، وأضاف: “لا يمكننا أن نضحي بعشرات الآلاف من شعبنا من أجل عودة شبه جزيرة القرم… ولا يزال من غير الممكن أن نستعيدها بالسلاح الذي بحوزتنا. فنحن ندرك أن شبه جزيرة القرم يمكن إعادتها دبلوماسيا”.

واقترح زيلينسكي صيغة سلام و”خطة نصر” تقوم على انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. لكن دعواته الأخيرة شددت على ضرورة منح بلاده ضمانات أمنية ودعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهي فكرة سارعت موسكو برفضها.

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