زيلينسكي: لدى الحلفاء إطار عمل عام للضمانات الأمنية

منذ 37 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن كييف وحلفاءها لديهم تفاهم على إطار عمل عام للضمانات الأمنية، وإن الوثائق المتعلقة بهذه الضمانات قيد الإعداد في كل دولة من الدول التي وافقت على الإسهام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في باريس أن وجود جيش أوكراني قوي سيكون محوريا في أي التزامات من هذا القبيل، وحث شركات الدفاع الأوروبية على تعزيز الإنتاج بكامل طاقتها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إن الأيام المقبلة ستشهد وضع اللمسات الأخيرة على الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة للضمانات الأمنية لأوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب اجتماع للدول الداعمة للجمهورية السوفيتية السابقة.

وأضاف للصحفيين “أجرينا اتصالا مع الرئيس ترامب (…) نتائج هذه المكالمة بسيطة: في الأيام المقبلة، سنضع اللمسات النهائية على الدعم الأمريكي وهذه الضمانات الأمنية. الولايات المتحدة، كما قلت، شاركت في كل مرحلة من مراحل العملية”.

    المصدر :
  • رويترز

