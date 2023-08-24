زيلينسكي: لسنا متورطين في مقتل قائد فاغنر "يفغيني بريغوجين"

نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قوله (الخميس 24-8-2023) إن بلاده ليست متورطة في وفاة يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت الوكالة عن زيلينسكي قوله للصحفيين “ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر. الجميع يعي من له علاقة بذلك”.

وكانت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي (روسافياتسيا) قد اكدت أمس الأربعاء أن بريغوجين الذي قاد تمردا لم يكتمل في يونيو حزيران كان أحد عشرة أشخاص على متن الطائرة التي سقطت.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبرغ لدى تحطمها قرب قرية كوجينكينو بمنطقة تفير.

من جهته، أشار إيان بيتشينيك من موقع (فلايت رادار 24) إلى أنه و عند الساعة 3:19 مساء بتوقيت غرينتش حدث “هبوط عمودي مفاجئ” للطائرة.

وخلال نحو 30 ثانية هبطت الطائرة أكثر من ثمانية آلاف قدم من مسارها الذي كانت عليه بارتفاع 28 ألف قدم.

وأضاف “أيا كان ما حدث، فقد حدث سريعا”.

وقال بيتشينيك إن محاولات يائسة ربما بذلها الطاقم مع الطائرة بعد ذلك لكن قبل سقوطها الدرامي لم يكن هناك “أي مؤشر على وجود مشكلة ما بالطائرة”.

وأظهر مقطع مصور الطائرة وهي تنخفض بسرعة ومقدمتها باتجاه مستقيم تقريبا نحو الأرض وعمود دخان أو بخار خلفها.

وفتح محققون روس تحقيقا جنائيا للوقوف على ملابسات ما حدث.

وقالت مصادر لم تكشف عن هويتها لوسائل إعلام روسية إن الطائرة سقطت بعد إصابتها بصاروخ أو أكثر أرض-جو. ولم يتسن لرويترز التأكد من ذلك.