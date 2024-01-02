زيلينسكي للدول الغربية: بوتين سيأكلكم على العشاء

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لمجلة “إيكونوميست” Economist إن تحويل حلفاء بلاده الغربيين تركيزهم بعيدًا عن تقديم الدعم المالي لكييف قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأوضح أيضا أن روسيا “ستنتهك الحقوق في العالم” إذا سُمح لها بانتهاك حقوق الأوكرانيين، كما حذر من أن خسارة كييف للحرب وانتصار روسيا، سيقرب الصراع من الغرب”.

وأضاف أن ذلك سيعني أن “الرئيس الروسي بوتين سيأكلهم على العشاء”، بحسب تعبيره.

هذا وقتل 4 أشخاص وأصيب العشرات جراء قصف روسي بالصواريخ على كييف وخاركيف الأوكرانيتين اليوم، وذلك بعد ساعات من تعهد الرئيس الروسي بوتين بالثأر لما ذكرت موسكو أنه هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية أسفر عن مقتل 24 مدنيا.

وقالت السلطات في كييف إن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم صاروخي روسي كبير، وإنه تم سماع دوي انفجارات كما سقط حطام صواريخ روسية في مواقع مختلفة.

وقال بوتين الاثنين “إنهم يريدون ترهيبنا وخلق حالة من عدم اليقين داخل بلدنا. سنرد بتكثيف الضربات. لن تمر جريمة واحدة ضد سكاننا المدنيين من دون عقاب، قصف بيلغورود عمل إرهابي”.

وأطلقت روسيا حوالي 90 طائرة مسيرة باتجاه أوكرانيا يوم الاثنين 1\1\2024.

واتهم بوتين الغرب باستخدام أوكرانيا لمحاولة تحجيم روسيا، كما توعد بالانتقام، وشدد على أن بلاده لا تستهدف سوى بنى تحتية عسكرية في أوكرانيا.