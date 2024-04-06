زيلينسكي: ما زلت أعتقد أن الكونغرس الأمريكي سيصوت لصالحنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نشرت اليوم السبت 6 نيسان/أبريل 2024، إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة حزمة مساعدات كبيرة تشتد الحاجة إليها، وإنه لا يزال يعتقد أن الكونغرس سيوافق عليها.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية نُشر جزء منها على موقعه على الإنترنت “ما زلت أعتقد أن الكونجرس الأمريكي سيصوت لصالحنا”.

وأوضح أن الصواريخ الدفاعية الأوكرانية ربما تنفد إذا استمرت الوتيرة الحالية للهجمات الروسية.

وتابع: “إذا واصلوا توجيه ضربات يومية (لأوكرانيا) بنفس الطريقة التي اتبعوها على مدى الشهر الماضي، فقد تنفد صواريخنا. شركاؤنا على علم ذلك”.

وقال: إن بلاده ليست لديها ذخيرة كافية لشن هجوم مضاد على روسيا، لكنه أوضح أن كييف بدأت في تلقي البعض منها من شركائها للدفاع عن نفسها.

وأضاف “ليست لدينا قذائف لشن هجوم مضاد، أما بالنسبة للدفاع، فهناك عدة مبادرات، ونحن نتلقى أسلحة”.