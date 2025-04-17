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زيلينسكي: مذكرة اتفاق المعادن بين أوكرانيا وأمريكا قد توقع اليوم

منذ 4 دقائق
لقاء سابق جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

لقاء سابق جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا والولايات المتحدة قد توقعان مذكرة تفاهم اليوم الخميس بشأن اتفاق المعادن الذي يتفاوض عليه البلدان حاليا.

يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه إبرام اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من أرباح الموارد الطبيعية والمعادن المهمة في أوكرانيا فيما يعتبره مقابلا لمساعدات عسكرية قدمتها واشنطن لكييف في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي كان استقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض، في آذار/مارس الماضي، لتوقيع اتفاق حول المعادن النادرة والحديث عن إنهاء الحرب مع روسيا.

وأتى الاجتماع الذي شهد توترا كبيرا، بعد نشاط دبلوماسي متواصل منذ أسبوع حضر فيه الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني إلى البيت الأبيض لإقناع ترامب بعدم التخلي عن كييف.

    المصدر :
  • رويترز

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